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Вторник, 11 марта 2025, 12:04 мск

Новости Екатеринбург

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На форуме 100+ TechnoBuild обсудят восстановление городов после войн и катаклизмов

Основной темой XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в 2025 году станет «Архитектура победы». Такое решение приняли в Минстрое РФ. В этом году форум и выставка пройдут в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября.

Как сообщили в ДИПе, участники форума обсудят, как архитектура может стать ответом на глобальные вызовы. Сессии деловой программы будут посвящены устойчивому развитию городов, инновационным строительным технологиям и созданию пространств, объединяющих людей. Темой дискуссий станет восстановление городов после кризисов – будь то войны или природные катастрофы.

Всего запланировано около 250 секций. Экспозиция разместится и в выставочных павильонах «Екатеринбург-Экспо», и на улице – второй год на 100+ будет представлен большой кластер строительной и специальной техники. К участию планируется привлечь около 650 экспонентов из России и зарубежных стран.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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