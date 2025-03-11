Городские парковки в Екатеринбурге станут бесплатными – но только ночью

Администрация Екатеринбурга обновит правила парковки по месту жительства.

Как сообщили в мэрии, бесплатная ночная парковка на муниципальных стоянках станет возможна с 20:00 до 08:00. При этом планируется ввести подписку на паркинг для жителей центра Екатеринбурга. Резиденты смогут безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов, годовая стоимость подписки составит 3 тысячи рублей. Для многодетных семей предусмотрена льгота – на городских парковках у дома им можно оставлять бесплатно один автомобиль.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге насчитывается пять тысяч парковочных мест в 101 локации. Стоимость одного часа парковки – 50 рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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