Животных в нижнетагильском цирке содержат в жаре и сухости

В цирке Нижнего Тагила Россельхознадзор выявил нарушения условий содержания животных – в их помещениях слишком жарко и сухо. Так, температура воздуха в конюшне составляет 19 градусов при норме 4-10 °С, а влажность – 31% вместо необходимых 85%. Также специалисты нашли нарушения и в помещениях с обезьянами: влажность воздуха составляет лишь 11% при норме не менее 40%.

«В связи с перечисленными нарушениями в адрес организации направлено предписание с требованием в обозначенные сроки устранить замечания Россельхзнадзора. Кроме того, составлен протокол по статье ч.2 8.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – отметили в пресс-службе ведомства.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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