Полутораметровые сугробы мешают уральским водителям ездить по улицам (ФОТО)

После вчерашних снегопадов свердловские гаишники выявили многочисленные нарушения в содержании улично-дорожной сети.
В частности, в Краснотурьинске обнаружены снежные валы высотой свыше полутора метров, которые ухудшают видимость и создают потенциально аварийные ситуации для участников движения, сообщили в облГАИ.
В адрес организации, отвечающей за содержание дороги, направлены материалы с требованием устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки.
Как сообщает Уральский гидрометцентр, за последние сутки высота снежного покрова в некоторых районах юго-запада Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, вследствие снегопада подросла еще на 10 см, в Екатеринбурге она составила 41 см, в Сысерти 33 см, что, впрочем, соответствует норме первой декады марта.
Краснотурьинск, Елена Владимирова
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