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Вторник, 11 марта 2025, 14:36 мск

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Полутораметровые сугробы мешают уральским водителям ездить по улицам (ФОТО)

Фото ГАИ Свердловской области

После вчерашних снегопадов свердловские гаишники выявили многочисленные нарушения в содержании улично-дорожной сети.

В частности, в Краснотурьинске обнаружены снежные валы высотой свыше полутора метров, которые ухудшают видимость и создают потенциально аварийные ситуации для участников движения, сообщили в облГАИ.

В адрес организации, отвечающей за содержание дороги, направлены материалы с требованием устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, за последние сутки высота снежного покрова в некоторых районах юго-запада Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, вследствие снегопада подросла еще на 10 см, в Екатеринбурге она составила 41 см, в Сысерти 33 см, что, впрочем, соответствует норме первой декады марта.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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