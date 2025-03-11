Женщина отсудила у полиции больше 100 тысяч за опечатку в паспорте

Жительница Екатеринбурга Елена отсудила у полиции больше 100 тысяч рублей за ошибку в паспорте и испорченный отпуск. Она должна была лететь вместе с дочкой в апреле прошлого года в Анталью, но в Кольцово на погранпункте выяснилось, что в загранпаспорте допущена опечатка, улететь туристки не смогли. В итоге женщина смогла экстренно заменить паспорт, купить новые билеты – и все-таки улететь на отдых, который сократился на 3 дня.

Путешественница обратилась в суд, требуя больше 100 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба, а также по 100 тысяч – компенсации морального на нее и дочь. Верх-Исетский райсуд удовлетворил иск частично, присудив Елене и ее дочери компенсацию в размере 73 738 рублей и по 20 тысяч рублей каждой за моральный вред соответственно.

Решение пытались оспорить ответчики – МВД России и региональное управлении полиции, указывая, что ошибку допустил «алгоритм формирования машиночитаемой зоны». «Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил апелляционную жалобу ответчиков без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», – пояснили в областном суде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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