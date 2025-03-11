В Екатеринбурге закрыли детсад из-за сальмонеллы, заразились дети

В Екатеринбурге закрыт на карантин детский сад № 48 из-за сальмонеллы. С 3 по 10 марта сальмонеллезом заразились 16 воспитанников в разных группах. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что обследовали персонал пищеблока и воспитателей, проверили соблюдение санитарных требований в учреждении.

Предположительно источником заражения стало куриное яйцо, а распространилась болезнь из-за нарушений в пищеблоке. «Выявили ряд нарушений: несоблюдение последовательности технологических процессов; нарушение требований к хранению пищевой продукции; отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды и пищевой продукции в учреждении», – сообщили в ведомстве.

Сотрудников, в анализах которых обнаружили возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы. В детском саду специалисты южного екатеринбургского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии» провели заключительную дезинфекцию всех помещений учреждения. Пока сад закрыт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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