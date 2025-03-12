На «Екатеринбург Арене» состоится первый в году матч

Сегодня на «Екатеринбург Арене» состоится первый в 2025 году домашний матч. Вечером, в 18:00, встретятся «Урал» и «Рубин» в рамках второго этапа четвертьфинала «Пути Регионов». Победитель выйдет в первый этап полуфинала, а проигравший вылетит. При ничейном результате сразу будет назначена серия пенальти.

«Билеты с 15:00 можно купить в кассах стадиона (около гейта 1, ул. Репина). Студенты смогут посетить матч бесплатно (при предъявлении студенческого на гейтах 3 или 5). Сегодня вы сможете бесплатно взять в аренду теплый плед, а также угоститься горячим чаем и полевой кашей (около 5 гейта)», – сообщили в пресс-службе арены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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