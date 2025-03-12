Крем с опасным ингредиентом не изъяли из магазинов и аптек

В екатеринбургских магазинах и аптеках по-прежнему доступна для продажи вся линейка продукции La Roche Posay Effaclar Duo, которую признали опасной. Накануне производитель, компания L'Oréal (владеет брендом «Ля Рош») сообщила Bloomberg, что отзывает всю партию средств. Поводом стали результаты исследований. Специалисты независимой лаборатории Valisure обнаружили в составе косметики этой линейки перекись бензоила, которая распадается до бензола – опасного канцерогена.

Однако в екатеринбургских магазинах и аптеках товар доступен по-прежнему. Кроме того, он есть и на маркетплейсах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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