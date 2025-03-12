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Среда, 12 марта 2025, 10:24 мск

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160 тысяч свердловчан оформили самозапреты на кредиты

Свердловская область находится на пятом месте в России по числу жителей, которые оформили самозапреты на кредиты. За 10 дней механизмом воспользовались 5 млн россиян, сообщили в Минцифры.

Там уточнили, что больше всего самозапретов оформлено в Москве и Санкт-Петербурге – 951 тыс. и 388 тыс. соответственно. Еще 307 тыс. в Подмосковье, в Краснодарском крае – 185 тыс., а в Свердловской области – 160 тыс.

Екатеринбург, Елена Сычева

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