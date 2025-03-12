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Среда, 12 марта 2025, 10:24 мск

Новости Екатеринбург

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На свердловской трассе водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Под Екатеринбургом водитель Lada Niva насмерть столкнулся со встречным грузовиком. Трагедия случилась вчера вечером на 63-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган.

По данным регионального ГИБДД, отечественным авто управлял 57-летний мужчина. Он обгонял другие машины там, где это было запрещено (зона действия знака 3.20 «Обгон запрещен»). В момент столкновения водитель погиб на месте от полученных травм.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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