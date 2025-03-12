На свердловской трассе водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком

Под Екатеринбургом водитель Lada Niva насмерть столкнулся со встречным грузовиком. Трагедия случилась вчера вечером на 63-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган.

По данным регионального ГИБДД, отечественным авто управлял 57-летний мужчина. Он обгонял другие машины там, где это было запрещено (зона действия знака 3.20 «Обгон запрещен»). В момент столкновения водитель погиб на месте от полученных травм.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube