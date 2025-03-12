На свердловской трассе водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком

Под Екатеринбургом водитель Lada Niva насмерть столкнулся со встречным грузовиком. Трагедия случилась вчера вечером на 63-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган.
По данным регионального ГИБДД, отечественным авто управлял 57-летний мужчина. Он обгонял другие машины там, где это было запрещено (зона действия знака 3.20 «Обгон запрещен»). В момент столкновения водитель погиб на месте от полученных травм.
По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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