Екатеринбурженка через суд взыскала 300 тысяч рублей со сталкера. Но он продолжает ее преследовать

Жительница Екатеринбург подала в суд на бывшего, который продолжает ее преследовать после разрыва отношений. Мужчина атаковал ее СМС-сообщениями, оставлял послания с признаниями в любви в почтовом ящике, рисунки на двери квартиры, а также на асфальте около дома. Девушка неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сталкерство, но безуспешно.

Тогда горожанка обратилась с иском в Железнодорожный районный суд. Она просила запретить бывшему партнеру преследование, взыскать с него компенсацию морального вреда, судебные издержки, а за неисполнение судебного решения присудить судебную неустойку. В суде девушка пояснила, что навязчивый поклонник не дает ей спокойно жить с сентября 2020 года. Из-за преследований она пребывает в стрессе, ее мучает бессонница, тревога за собственную жизнь и жизнь близких людей. Из-за сталкера девушка была вынуждена сменить место жительства и номер телефона. Но спустя полгода ответчик отыскал ее и продолжил «ухаживания». Даже после обращения екатеринбурженки в суд мужчина не унимался – он направлял ей электронные письма и оставлял конверты в почтовом ящике.

«Примечательно, что ответчик не возражал против взыскания с него компенсации морального вреда, лишь просил предоставить ему рассрочку исполнения решения в виде шести выплат. Пояснил, что по-прежнему любит истца, но ее не выслеживает, а пересекается случайно. Пребывание рядом с ее работой и домом объяснил переживаниями за безопасность возлюбленной», – рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге районный суд принял решение взыскать с мужчину компенсацию морального вреда 300 тысяч рублей, но отказал в установлении запрета преследования. Как пояснили в суде, такая мера пресечения возможна лишь в административном или уголовном производстве. Постановление суда может быть обжаловано в течение месяца.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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