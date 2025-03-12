Проект трамвайной линии от Ботаники до Новокольцовского поддержали горожане

В Екатеринбурге завершилось общественное обсуждение проекта строительства трамвайной линии, которая соединит микрорайоны Ботанический и Новокольцовский. Большинство участников проект поддержали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новая линия соединит микрорайон Новокольцовский с логистическим узлом «Золотой», который объединит станцию метро «Ботаническая», Южный автовокзал и большое число маршрутов наземного общественного транспорта. Проектом предлагается строительство двухпутной трамвайной линии общей протяженностью порядка 14 километров, в том числе около 1,16 километра в эстакадном исполнении, от трамвайного кольца на улице Юлиуса Фучика до района Новокольцовского. Трамвайное депо площадью 9,12 гектаров планируется разместить в районе Птицефабрики. Также будут построены два разворотных кольца и 22 остановочных пункта. Строительство объекта пройдет в 3 этапа.

Трамвайная линия спроектирована с учетом мероприятий по развитию улично-дорожной сети. В частности, в границах проекта предусмотрена реконструкция участков магистральных улиц: Щербакова, Лыжников, Рощинской, Варшавской, Крестинского, Алтайской, бульвара Новосинарского и других. Специалисты также приняли предложение жителей о расширении дороги в районе улиц Самолетная и Щербакова и появление отдельной полосы для выезда на объездную дорогу. Проект соответствует Генеральному плану развития города до 2045 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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