В Екатеринбург приедут театры из Белоруссии и Киргизии

В честь 95-летия Екатеринбургского театра юного зрителя в уральскую столицу на гастроли приедут детские театры из Белоруссии и Киргизии, а также Москвы и Петербурга. Они покажут свои спектакли с 1 по 7 апреля, рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

ТЮЗ имени Брянцева из Санкт-Петербурга привезет спектакль «Отрочество» по мотивам повести писателя Льва Толстого. Большой зал екатеринбургского театра превратится в фантазийный мир героя, за которым зритель сможет наблюдать со сцены. В продаже доступны билеты по 3 тысячи рублей. Московский академический молодежный театр покажет сказку «Кролик Эдвард». Стоимость билетов начинается от 570 рублей.

Театры из городов-побратимов, Минска и Бишкека, подготовили для уральской публики по два спектакля. Так, труппа Кыргызского государственного ТЮЗа приедет с пластической трагедией «Приходи в себя, Джоламан!» и постановкой «Письма-самолетики». Спектакли будут давать на Малой сцене, а билеты доступны только на «Приходи в себя, Джоламан!» – от 600 рублей. Актеры Белорусского государственного академического театра юного зрителя покажут спектакль «Женя+Таня=Любовь» – нетипичное прочтение романа в стихах «Евгений Онегин». Билеты на него уже раскуплены. Также в последний день гастролей екатеринбуржцы смогут увидеть сказку о кибербезопасности «Enter в лето», стоиомсть билетов на нее – от 570 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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