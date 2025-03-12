Пьяная женщина упала в ледяную воду на Плотинке

В Екатеринбурге пьяная женщина упала в воду со створа плотины в Историческом сквере. ЧП случилось днем 10 марта, когда в городе был сильный снегопад.

Информацией поделился близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». На записи с уличных камер, установленных на Плотинке, видно, как женщина медленно идет вдоль плотины. В какой-то момент она поскальзывается и падает, затем встает, опирается на створ, перекидывает через него ноги и падает в воду. По данным источников, женщина не местная, она приехала из Орска. Сообщается, что она пробыла в ледяной воде более 15 минут, пока ее не достали спасатели. Неудавшуюся ныряльщицу передали медикам скорой помощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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