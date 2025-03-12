В Екатеринбурге появится космический класс

Со следующего учебного года на базе лицея № 180 откроется инженерно-космический класс. После обучения выпускники 9-х классов смогут получить свидетельства о профессии «Чертежник-конструктор».

Школьники будут изучать математику на углубленном уровне и дополнительные учебные программы: «Образовательную робототехнику», «Летающую робототехнику», «Программирование С++», «Программирование Python», «Основы проектной деятельности», «Электротехнику», «Электронику», «Основы 3D-моделирования», «Школу юного астронома», «Школу юного математика», «Школу юного биолога», «Школу юного физика», «Школу юного химика».

Как отметили в пресс-службе мэрии, это будет уже второй класс подобного профиля. Первый появился в прошлом учебном году в лицее № 135.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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