Урал ожидают теплые выходные, но потом снова похолодает

В Свердловскую область придет весенняя погода, но ненадолго. С 13 по 15 марта температура воздуха превысит климатическую норму на 5-9 градусов, и в среднем за сутки составит от +1 до +4 °С, сообщает Уралгидрометцентр.

В регионе ожидаются мокрый снег и дождь, будет активно таять недавно выпавший снег. Напомним, в Екатеринбурге всего за три дня выпало 75% месячной нормы осадков.

Однако оттепель закончится уже в воскресенье, 16 марта. Через Свердловскую область пойдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой минусовые температуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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