В Доме офицеров открылась выставка трофейного оружия стран НАТО (ФОТО)

Первый вице-спикер свердловского заксо Аркадий Чернецкий и герой России Сергей Воронин открыли в Доме офицеров выставку трофеев со специальной военной операции.
Как сообщили в пресс-службе заксо, на втором этаже музея представлены десятки образцов трофейного стрелкового оружия производства стран НАТО, обломки сбитых российскими бойцами дронов, шевроны и форма украинских националистов и иностранных наемников. Трофеи доставлены в Екатеринбург непосредственно из зоны СВО бойцами группировки Центр.
Аркадий Чернецкий поблагодарил руководство ОДО и военнослужащих ЦВО, организовавших эту выставочную экспозицию: «Убежден, что ознакомиться с выставкой будет интересно и важно многим екатеринбуржцам и жителям всего Уральского региона. Именно такие экспозиции и акции необходимы сегодня для сплочения общества и патриотическое воспитание молодежи».
Фото: Константин Пудов
Екатеринбург, Елена Владимирова
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