«Уральские авиалинии» помогли мальчику из детдома исполнить мечту о поездке в Москву (ФОТО)

«Уральские авиалинии» предоставили авиабилеты и лучшие места на борту 9-летнему мальчику Артему из Серовского детского дома, который давно мечтал увидеть Москву.

Как сообщили в компании, особое воодушевление юный путешественник испытал при взлете и заходе на посадку. При регистрации мальчик получил в подарок от авиакомпании фирменный дорожный набор.

Детский дом, в котором воспитывается Артем, находится в Серове. Увидеть Москву вживую мальчик мечтал давно, а перед Новым годом попросил о таком путешествии Деда Мороза. Его мечта сбылась благодаря компаниям-партнерам областной акции «Твои мечты исполнятся».

В Москве Артем в сопровождении директора детского дома провел два незабываемых дня. Гости посетили Красную площадь и Кремль, провели время на «Робостанции», «Союзмультпарке» и в «Центре космонавтики и авиации» на ВДНХ, а также побывали в самом большом парке развлечений в России – «Остров мечты».

В конце прошлого года, в рамках инициативы губернатора региона «Твои мечты исполнятся» осуществились заветные желания у более 2,5 тысячи детей из социальных реабилитационных центров и детских домов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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