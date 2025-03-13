За сутки на дорогах Свердловской области случилась 101 авария

Нестабильная весенняя погода осложнила дорожную обстановку в Свердловской области. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 101 ДТП, сообщили в ГИБДД.

Так, вечером 12 марта на 73-м километре трассы Екатеринбург – Курган произошла смертельная авария. Водитель «Лады» пошел на рискованный обгон и врезался в бетоносмеситель на встречной полосе. В легковушке было трое: водитель и пассажир на переднем сиденье получили травмы, 42-летний пассажир на заднем не был пристегнут ремнем безопасности и погиб на месте.

Сегодня утром в районе Нижнего Тагила автомобиль «Хендай» налетел на грейдер, который чистил дорогу, от удара «Хендай» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Опелем». В аварии пострадали три человека, сейчас их осматривают медики. На месте ДТП временно введено реверсивное движение.

По данным Госавтоинспекции, основные факторы, которые вызывают рост числа аварий на дорогах – это превышение скорости без учета погодных и дорожных условий, нарушение очередности проезда, слишком короткая дистанция между автомобилями, а также невнимательность водителей при совершении поворота.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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