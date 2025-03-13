Самовар, маска сварщика, страусиное перо, – железнодорожники рассказали, что забывают в поездах

Железнодорожники рассказали, что пассажиры чаще всего забывают в поездах. В топе – одежда, гаджеты и зарядные устройства к ним, а также документы, детские игрушки, украшения. Список самых часто забываемых предметов меняется от сезона к сезону. Летом чаще оставляют солнцезащитные очки, купальные принадлежности, панамки и бейсболки, а зимой – шарфы и варежки, ледянки, термосы.

«Иногда теряют и довольно необычные предметы. Проводники уральских поездов находили в вагонах двухкомфорочную электроплиту, гироскутер, маску сварщика, мешок рассады, cамовар, страусиное перо, радионяню», – рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Там напомнили, что на официальном сайте перевозчика есть раздел «Поиск забытых вещей». Только за два месяца 2025 года пассажиры СвЖД разыскали с помощью сервиса 750 оставленных в поездах предметов.

«Запущенная в работу заявка сверяется с базой найденных в поездах предметов. При наличии совпадений пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Ответ придет на электронную почту, указанную при составлении заявки. Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки», – уточнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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