Шпионил и готовил серию покушений по наводке СБУ – ФСБ задержала молодого уральца (ВИДЕО)

ФСБ России задержала в Свердловской области молодого человека, который готовил серию покушений по наводке спецслужб Украины. 22-летнего парня, завербованного СБУ, взяли в Первоуральске. Он должен был разослать участникам СВО и госслужащим бомбы в посылках, замаскированных под подарочные парфюмерные наборы.

ФСБ задержала уральца, завербованного СБУ

Сами посылки обнаружили в аэропорту Челябинска. Они должны были сработать при вскрытии упаковки. Адресаты проживают в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.

«Также в Челябинске был найден тайник, в котором были 4 самодельных взрывных устройства – они предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Представители уральских спецслужб рассказали, что этот же молодой человек в прошлом году занимался сбором данных о российских военных в Энгельсе и о сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube