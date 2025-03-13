Капремонт женской консультации горбольницы № 2 завершится к 30 июня

Екатеринбургские депутаты проинспектировали ход капремонта в центральной городской больнице № 2. На третьем этаже здания разместится отделение амбулаторной гинекологии Екатеринбургского клинического перинатального центра. На первых порах женская консультация будет обслуживать более 5 тысяч женщин, которые прикреплены к больнице по месту жительства. В дальнейшем, как сообщила замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, в отделении планируется организовать центр патологии шейки матки. Он будет работать для всех жительниц Екатеринбурга.

Капитальный ремонт помещений больницы начался в январе. Главврач ЦГБ № 2 Константин Савинов сообщил, что работы идут по графику. Уже на следующей неделе подрядчик приступит к отделочным работам. Срок завершения ремонта – 30 июня.

Для нового отделения уже закуплено 95% медицинского оборудования. «Новое оснащение позволит расширить спектр обследований, в том числе проводить рентгенологическое исследование. Кроме проведения обследований и приемов акушеров-гинекологов, здесь будут проводиться операции, в том числе с применением общей анестезии, а также расположится дневной стационар. Выстроенная система позволит женщинам получить медицинские услуги в короткие сроки, помощь в амбулаторных условиях и при необходимости своевременно оказаться в руках специалистов онкологического профиля», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас специализированную медицинскую помощь жительницам Верх-Исетского района оказывают в отделении на улице Антона Валека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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