В выходные на Урале будет +10, пойдет мокрый снег

Синоптики поделились прогнозом погоды на конец текущей недели и начало следующей.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, в ночь на субботу, 15 марта, ожидается местами умеренный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью -1…+4, днем +5…+10 °C.

В воскресенье днем на юго-западе области будет облачно с прояснениями, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/с. Температура ночью -4…+1 °C, на крайнем севере до -9, днем -1…+4°.

В понедельник, 17 марта, сохранится небольшой мокрый снег, на юге с дождем. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура ночью -2…-7 °C, днем +1…+6°, на крайнем севере -3°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube