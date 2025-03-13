На Урале сильно подорожали свекла, картофель и капуста

За неделю в Свердловской области еще на несколько процентов дороже стали самые популярные виды овощей – свекла, картофель, капуста, морковь, помидоры.

По данным Свердловскстата, килограмм картофеля в среднем стоит 62 рубля, свеклы – 49, моркови – 50, капусты – 57, помидоров – 300.

Среди других продуктов, которые стали дороже, – масло сливочное (1219 рублей), сметана (349 рублей), сыр (956 рублей), рис (161 рубль). Зато на 5%, до 277 рублей, подешевели огурцы.

Куриные яйца упали в цене до 107 рублей за десяток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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