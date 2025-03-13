Инвестиции в капитал Свердловской области достигли почти 900 млрд рублей

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал Свердловской области достиг 898,2 миллиарда рублей, что больше 2023 года на 17,1%.

Как сообщает ДИП со ссылкой на заместителя губернатора Дмитрия Ионина, второй год подряд лидирующей отраслью по притоку капитала является «транспортировка и хранение».

«Притоку инвестиций способствует развитие инфраструктуры, совершенствование инструментов государственной поддержки и реализация крупных мегапроектов, таких как «Сухой порт». Эти инициативы играют ключевую роль в создании устойчивой экономики и повышении конкурентоспособности Свердловской области, прямо влияют на повышение качества жизни людей», – сказал он.

Так, в 2024 году объем инвестиций в транспортировку и хранение составил 195,9 миллиарда рублей, или 21,8% общего объема инвестиций в основной капитал. Обрабатывающие производства – 168,7 миллиарда рублей – что составляет 18,8%. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 83,4 миллиарда рублей, или 9,3%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube