Холодец, печень, оливье с яблоком. Россияне рассказали, что нельзя есть их потенциальным возлюбленным

Россияне могут отказаться от продолжения знакомства, если их потенциальные возлюбленные предпочитают не те блюда. Об этом свидетельствуют результаты опроса в сервисе «VK.Знакомства».
На первом месте холодец (45%), на втором – печень (34%), на третьем – оливье с яблоком (21%).
Также среди отталкивающих блюд арбуз с хлебом и сыром (16%), окрошка на кефире (12%), пицца с ананасами (9%), картошка фри с мороженым (9%), суши с майонезом (7%), молочный суп (5%), томатный сок (4%).
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»