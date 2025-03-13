Холодец, печень, оливье с яблоком. Россияне рассказали, что нельзя есть их потенциальным возлюбленным

Россияне могут отказаться от продолжения знакомства, если их потенциальные возлюбленные предпочитают не те блюда. Об этом свидетельствуют результаты опроса в сервисе «VK.Знакомства».

На первом месте холодец (45%), на втором – печень (34%), на третьем – оливье с яблоком (21%).

Также среди отталкивающих блюд арбуз с хлебом и сыром (16%), окрошка на кефире (12%), пицца с ананасами (9%), картошка фри с мороженым (9%), суши с майонезом (7%), молочный суп (5%), томатный сок (4%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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