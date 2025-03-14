На Урале остро не хватает дворников и сантехников

В 2024 году в Свердловской области было открыто 5,7 тыс. вакансий в сфере ЖКХ, что на 22% больше, чем в 2023 году. Чаще всего коммунальные организации ищут дворников, сантехников, слесарей.

Как сообщает портал hh.ru, эти специальности входят в десятку дефицитных в Свердловской области. В частности, на одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда – от 4,0 резюме на вакансию), слесаря и сантехника – 1,2.

Несмотря на дефицит кадров, больше половины предложений, открытых в ЖКХ, требуют от кандидатов опыта работы (74% вакансий), и только оставшиеся 26% доступны новичкам в профессии.

При этом уральские работодатели предлагают меньшую зарплату, чем в среднем по отрасли. В целом по России работникам ЖКХ предлагают от 57 471 до 114 943 рублей, а в Свердловской области – от 49 000 до 86 207 рублей. Максимальные зарплатные предложения в регионе на данный момент зафиксированы в вакансиях главного инженера (от 180 000 ₽ за месяц, на руки) и сантехника-сварщика (от 120 000 до 160 000 ₽ за месяц, на руки). Добавим, в Курганской области работники ЖКХ получают от 86 207 до 137 931 рубля, на Ямале – от 74 714 до 125 287 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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