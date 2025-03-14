У жительницы Кургана изъяли 124 коралла, привезенных из отпуска (ФОТО)

Жительница Кургана привезла из отпуска в Дубае 124 коралла, но оказалось, что они редкие, и вывозить их нельзя.

Как сообщает пресс-служба УТУ, женщина собрала кораллы на пляже после шторма, о том, что на них нужны разрешительные документы, не знала.

Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера, а также заполнить таможенную декларацию», – пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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