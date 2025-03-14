Екатеринбург получит дополнительные деньги на замену лифтов

Екатеринбург и Нижний Тагил получат из областного бюджета дополнительные 56 миллионов рублей на замену лифтов в многоквартирных домах. Оба города стали победителями второго отбора заявок по программе «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Всего в Екатеринбурге в 2025 году планировалось заменить 157 лифтов в 58 домах. На дополнительные деньги власти заменят еще 35 лифтов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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