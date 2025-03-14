Суд аннулировал фиктивный брак свердловчанки с таджиком

Режевской городской суд аннулировал брак местной жительницы с гражданином Таджикистана.

Как выяснилось, в декабре 2023 года иностранец решил срочно жениться, чтобы получить российское гражданство. Мужчина решил поискать невесту в соцсетях, а чтобы ускорить процесс, предложил потенциальной супруге денежное вознаграждение – 20 тысяч рублей. На предложение откликнулась женщина из Режевского района. В 2024 году пара зарегистрировала брак, свердловчанка получила обещанную сумму и больше с мужем не общалась.

Однако афера быстро вскрылась, рассказали в Свердловском областном суде. Режевская прокуратура установила, что у молодоженов не было намерений устанавливать семейные отношения. Прокурор обратился в суд с иском о признании брака иностранца с россиянкой недействительным. Актовая запись о заключении брака аннулирована, а с ответчиков суд взыскал госпошлину в местный бюджет в сумме 3000 рублей с каждого.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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