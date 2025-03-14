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Пятница, 14 марта 2025, 11:11 мск

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В Екатеринбурге нашли говяжий фарш с сальмонеллой

Россельхознадзор прекратил действие декларации на мясную продукцию свердловского производителя ООО «Уральский мясокомбинат». При проведении пищевого мониторинга в пробе говяжьего фарша «Премиум», отобранной в одном из супермаркетов в Екатеринбурге, обнаружили бактерии рода Salmonella.

«Выявление бактерии в мясной продукции означает, что в процессе производства могли быть нарушены санитарные нормы и правила гигиены, что является несоблюдением программы пищевого контроля. Это может привести к риску заражения людей сальмонеллезом – острым инфекционным заболеванием, которое сопровождается поражением желудочно-кишечного тракта», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор направил мясокомбинату информационное письмо с требованием в установленные сроки доказать, что продукция выпускается по программе производственного контроля и исключается риск занесения бактерий в полуфабрикаты. Однако предприятие проигнорировало письмо. В итоге прекращено действие декларации на всю продукцию мясокомбината.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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