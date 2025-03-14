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Пятница, 14 марта 2025, 13:14 мск

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В екатеринбургском аэропорту тестируют робота-уборщика (ФОТО)

Фото: аэропорт «Кольцово»

В аэропорту Кольцово тестируют робота-полотера, созданного компанией из Ростова-на-Дону. Новая разработка служит для быстрого наведения порядка в помещениях общественного назначения.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, тестирование продлится несколько дней. Автоматический уборщик будет следить за чистотой в зоне регистрации и при входе в терминал А. Затем данные о роботе отправят разработчикам. Сотрудники аэропорта в свою очередь получат опыт эксплуатации такой техники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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