Пустовавший почти 30 лет старинный особняк открылся после реставрации (ФОТО)

Сегодня после длительной реставрации открылся объект культурного наследия – Дом городского головы Ильи Симанова на ул. Попова, 4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», усадьба была построена в 1880-1890-х годах, его хозяином был купец первой гильдии Илья Симанов, который в 1884-1994 гг. занимал пост главы Екатеринбурга. В постсоветский период здание особняка было заброшено и долгие годы разрушалось. Городские власти долго не могли найти инвестора, который взял бы на себя восстановление памятника архитектуры.

Наконец в 2021 году особняк выкупил холдинг «Деловой Дом на Архиерейской» Алексея Боброва за 80 млн рублей, началась реставрация, которая обошлась инвестору более чем в 300 млн рублей.

Сегодня обновленный особняк был представлен журналистам. Что именно в нем будет располагаться, пока неизвестно. Однако Алексей Бобров считает, что это должно быть что-то статусное – банк федерального значения, правительственное здание или дипмиссия. Есть версия, что здесь может разместиться консульство Индии.

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реди других объектов культурного наследия, восстановлением которых занимается «Деловой дом на Архиерейской», – усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева (ул. К. Либкнехта, 3); дом П.М. Флоринского (ул. Сакко и Ванцетти, 69); усадьба М.Л. Блохиной (ул. Р. Люксембург, 66а); усадьба купчихи Е.С. Бородиной (ул. Добролюбова, 9а); здание Земской школы (ул. Добролюбова, 19а).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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