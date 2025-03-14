Уральцы смогут наблюдать утреннюю и вечернюю Венеру

Жители шести регионов России смогут наблюдать планету Венеру в разных фазах утром и вечером. Такое астрономическое явление случается раз в восемь лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующую обсерваторией «Вега» Новосибирского госуниверситета Альфию Нестеренко.

«В этом году у нас будет возможность в период с 17 по 25 марта увидеть Венеру и утром, и вечером в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Эффект возникает, когда Венера находится в нижнем соединении с Солнцем (примерно между Землей и Солнцем)», – рассказала сотрудница университета.

По словам Альфии Нестеренко, разная освещенность диска Венеры позволит наблюдать разные фазы этой планеты, в том числе серп Венеры, который иногда называют «Венерианским месяцем». Планету можно будет наблюдать вечером сразу после заката, низко над западной частью горизонта, и утром перед восходом, над восточной частью горизонта. После 25 марта видимость Венеры будет только утренней.

Венера – это третий по яркости объект в небе после Солнца и Луны. Ее легко можно увидеть невооруженным глазом, поэтому планету часто называют «утренняя звезда» и «вечерняя звезда».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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