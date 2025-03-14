российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 марта 2025, 15:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Выплаты свердловским контрактникам повысили на 1 млн рублей

С 15 марта правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты бойцам, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения СВО, на 1 миллион рублей.

Как сообщили в ДИПе, теперь суммарно выплата составит более 2,9 млн рублей: 2,5 миллиона рублей – из регионального бюджета, 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны.

В регионе действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе: льготная газификация дома, отсрочка уплаты арендной платы, бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье, бесплатное питание для детей военнослужащих в школах и колледжах.

Дополнительная информация о военной службе по контракту в Свердловской области: +7 (343) 229-05-11.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,