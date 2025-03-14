Выплаты свердловским контрактникам повысили на 1 млн рублей

С 15 марта правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты бойцам, заключившим контракт на прохождение службы в зоне проведения СВО, на 1 миллион рублей.

Как сообщили в ДИПе, теперь суммарно выплата составит более 2,9 млн рублей: 2,5 миллиона рублей – из регионального бюджета, 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны.

В регионе действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе: льготная газификация дома, отсрочка уплаты арендной платы, бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье, бесплатное питание для детей военнослужащих в школах и колледжах.

Дополнительная информация о военной службе по контракту в Свердловской области: +7 (343) 229-05-11.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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