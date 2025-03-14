Мэр Режа переходит в правительство

Мэр города Режа Иван Карташов меняет место работы. Как сообщают источники «Нового Дня», чиновник получил предложение войти в правительство Свердловской области.

«Губернатор оценил потенциал Карташова и позвал в минэкономики, в плане хозяйственной деятельности мэр Режа показал хорошие результаты», – отмечают источники в администрации области.

Напомним, Реж является одним из «медных» городов области. Карташов возглавил его в 2019 году по протекции УГМК. Сейчас в Реже идут выборы нового главы, и Карташов подал на них документы, но возникла проблема – часть думы, контролируемая местным бизнесом, Карташова выбирать отказалась.

«Реж – хорошая кузница кадров, отсюда вышли Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, и у Карташова в областном руководстве есть все шансы себя показать», – отмечают источники.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Реж, Елена Васильева

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