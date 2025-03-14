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Пятница, 14 марта 2025, 20:06 мск

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Главред «Вечерних ведомостей» получил еще 14 суток ареста

Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников получил еще 14 суток административного ареста. Суд в Нижнем Тагиле 14 марта 2025 года признал его виновным в том, что он демонстрировал символику экстремистских организаций в двух постах в своем телеграм-канале в 2020 и 2021 годах. В связи с этим ему было назначено наказание по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Напомним, что Постников уже отбыл наказание в виде 14 суток ареста. Они были определены ему судом по той же статье административного кодекса за демонстрацию запрещенной символики в тг-канале 1 марта 2025 года. Таким образом, Постников проведет в СИЗО 28 суток.

Екатеринбург, Елена Васильева

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