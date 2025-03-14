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Пятница, 14 марта 2025, 20:07 мск

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На пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле погиб человек (ФОТО)

Фото – ГУ МЧС Свердловской области

Сегодня вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Партизанской в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в ГУ МЧС Свердловской области, на площади 150 кв.м. горел частный дом и надворные постройки. Один человек погиб.

В 19:25 было ликвидировано открытое горение.

На месте работают 4 единицы техники и 11 человек личного состава. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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