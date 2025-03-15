Куда обращаться для отлова бездомных собак: советы мэрии

В администрации Екатеринбурга напомнили, куда обращаться для отлова бездомных животных.

Этим занимается занимаются работники АО «Спецавтобаза». Сообщить о безнадзорной собаке можно через электронный сервис или по телефону: 8 (343) 382-45-28. Бригады работают ежедневно, в том числе в выходные и праздники. В среднем специалисты объезжают 30-35 адресов в сутки.

После отлова животных привозят в приют, где их осматривают, вакцинируют и стерилизуют ветеринары. После этого животным пытаются найти дом. Если собаку не забирает никто из горожан, ее отпускают на волю. Таких зверей можно узнать по желтой бирке на ухе.

Добавим, жители микрорайона Солнечный в последние дни жалуются на то, что вблизи многоэтажных домов, школ и детских площадок обитает большая стая бездомных собак, Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку этого сообщения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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