Сын начальника Свердловской железной дороги отдал мошенникам 27 млн рублей

22-летний сын топ-менеджера СвЖД перевел 27 млн рублей телефонным мошенникам.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 22-летнему Алексею позвонили 11 марта. Мошенники использовали известную схему через продление договора на мобильный номер: Алексею нужно было якобы обновить привязку мобильника к «Госуслугам». Парень позвонил по номеру, указанному мошенниками, и узнал, что с его счёта перечисляют деньги Денису Капустину (внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов). Кто это такой, Алексей не знал, но когда нагуглил, очень испугался.

Аферисты уговорили сына главы СвЖД Павла Бурцева «задекларировать» все находящиеся дома деньги, чтобы их «узаконить», иначе дома придётся проводить обыск. «Мошенникам повезло: в это время в квартире Алексея скопилось много наличных, потому что отец попросил купить себе BMW X5 и отправить в Екатеринбург. Алексей собрал наличку – 24 млн рублей, 14 тысяч евро и $3500, – сфотографировал деньги мошенникам, упаковал их в рюкзак и передал курьеру, назвавшему кодовое слово «поезд».

Через несколько часов Алексей понял, что отдал деньги аферистам. Он позвонил в Центробанк, где ему посоветовали обратиться в полицию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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