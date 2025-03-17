У злостного алиментщика арестовали Lexus

Приставы из Ленинского района Екатеринбурга разыскали и арестовали Lexus злостного алиментщика. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, мужчина накопил долг перед своими детьми – сыновьями 11 и 15 лет – больше миллиона рублей. В отношении неплательщика возбуждено исполнительное производство о взыскании.

«Транспортное средство мужчина также скрывал. Автомобиль объявлен в исполнительский розыск. Обнаружить транспортное средство удалось судебным приставам на Эльмаше в районе переулка Ритслянда. «Лексус» эвакуирован на специализированную автостоянку и передан на ответственное хранение. В случае если должник не погасит задолженность перед своими детьми, транспортное средство будет передано на оценку и реализацию в ТУ Росимущества. Также за неуплату средств на содержание детей отцу грозит административная и уголовная ответственность», – подчеркнули в пресс-службе приставов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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