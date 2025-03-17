российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 марта 2025, 09:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Санврачи напомнили о безопасности во время паводка

Санитарные врачи Свердловской области напомнили уральцам, как избежать заболеваний во время весеннего паводка.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в период паводка особенно важно не пить сырую воду – только кипяченую. Обязательно мыть руки перед едой и выхода на улицу.

Владельцам частных домов надо вывезти отходы из выгребных ям (надворных туалетов) и обработать их дезинфицирующими средствами

В случае подтопления дома после отступления воды нужно обработать стены, полы, мебель хлорсодержащими растворами. При любых симптомах заболевания (температура, диарея, сыпь, рвота) немедленно обращаться к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,