Санврачи напомнили о безопасности во время паводка

Санитарные врачи Свердловской области напомнили уральцам, как избежать заболеваний во время весеннего паводка.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в период паводка особенно важно не пить сырую воду – только кипяченую. Обязательно мыть руки перед едой и выхода на улицу.

Владельцам частных домов надо вывезти отходы из выгребных ям (надворных туалетов) и обработать их дезинфицирующими средствами

В случае подтопления дома после отступления воды нужно обработать стены, полы, мебель хлорсодержащими растворами. При любых симптомах заболевания (температура, диарея, сыпь, рвота) немедленно обращаться к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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