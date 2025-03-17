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Понедельник, 17 марта 2025, 11:07 мск

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Вступил в силу приговор шпиону с УВЗ

Вступил в силу приговор бывшему сотруднику УВЗ Данилу Мухаметову, осужденному за государственную измену.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году Свердловский областной суд вынес приговор бывшему инженеру с УВЗ Данилу Мухаметову, который продал спецслужбам Украины секретную информацию. Мухаметова приговорили к 16 годам в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа. Свою вину Мухаметов признал частично. Прокурор просил для него наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 300 тысяч рублей. Ранее по той же статье была осуждена жена Мухаметова – ее приговорили к 12 годам колонии.

«Приговор был обжалован в апелляционной инстанции. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор Данилу Мухаметову вступил в законную силу», – рассказала в пресс-службе облсуда.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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