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Понедельник, 17 марта 2025, 11:07 мск

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Россияне рассказали, возвращения каких брендов они ждут

Россияне рассказали, возвращения каких иностранных брендов они ждут больше всего. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, на первом месте шведский производитель товаров для дома IKEA, его ждут 42,3% опрошенных. На втором месте по популярности южнокорейский концерн Samsung (39,8%), а на третьем – немецкий производитель одежды и обуви для спорта Adidas (30,8%).

Также россияне ждут возвращения Apple, Nike и Coca-Cola. Кроме того в списке востребованных ретейлеров одежды есть H&M (23,7%) и Zara (21,9%), а среди автопроизводителей Toyota (25%), Volkswagen (20,9%) и Audi (19,0%).

Отвечая на вопрос о том, должно ли государство содействовать возвращению зарубежных брендов, большинство респондентов – 40,9% – ответили отрицательно. Россияне считают, что условия для тех, кто уходил из страны, должны быть жестче.

Екатеринбург, Елена Сычева

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