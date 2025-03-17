Пьяная женщина пыталась зарезать директора школы: ей показалась, что там бьют детей

В Белоярском осудили женщину, которая пришла в школу с ножом и угрожала зарезать директора. Ей показалось, что в школе бьют детей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел днем 3 декабря 2024 года. Женщина выпивала в гостях у знакомых, когда из школы вернулась их дочь. У девочки были накрашены губы, но женщине показалось, что ее избили. Она взяла нож и пошла в школу разбираться.

К счастью, у директора в приемной был посетитель, который защитил руководительницу. Агрессивную даму выгнали из школы, после чего ее задержала полиция. Свою вину в угрозе убийством подсудимая признала и извинилась перед директором школы. Ее приговорили к 11 месяцам принудительных работ.

Директора тоже наказали – за нарушение организации пропускного режима. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Белоярский, Елена Владимирова

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