Кто списал, а кто сам придумал. Как уральские чиновники и политики поздравили Куйвашева с днем рождения

Вчера день рождения отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, ему исполнилось 54 года. По этому поводу уральские политики и чиновники публиковали посты в своих соцсетях – с разной степенью прочувствованности и креатива. Чаще всего в публикациях мелькали слова благодарности за внимание к конкретным районам или направлениям, а также разнообразные пассажи про «мудрое руководство», как, например, в посте депутата гордумы Екатеринбурга Ильи Бондарева: «Ваше мудрое руководство и неустанный труд на благо нашего региона вдохновляют нас всех», – признался он.

Глава Серова Василий Сизиков отметил среди качеств губернатора «преданное служение на благо региона, стремление к развитию и заботу о людях», а также «лидерство, умение направить и поддержать».

Про лидерство писал и глава Белоярки Григорий Вихарев, который назвал Куйвашева «лидером нашего региона». «Горд трудиться под руководством и при поддержке Евгения Владимировича», – гласит его пост.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев выразил уверенность, что «успехи региона напрямую связаны с энергией и целеустремленностью Евгения Владимировича».

Глава Качканара Андрей Ярославцев был краток и пожелал Куйвашеву «здоровья и успехов», а управляющий Северным округом Александр Вервейн запостил селфи с губернатором.

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских поблагодарил за то, что «с большим пониманием относитесь к решению вопросов в Сысертском муниципальном округе», а глава Березовского Евгений Писцов – за то, что «каждый житель от мала до велика не только чувствует себя комфортно и в безопасности, но и развивает свои таланты и профессиональные компетенции».

Казус произошел с поздравлениями от Невьянского отделения «Единой России» и главы Новой Ляли Сергея Бондаренко. В первом Куйвашев фигурирует как «мудрый политик, грамотный руководитель и человек с твердыми принципами и убеждениями», а во втором – как «грамотный политик, отличный руководитель и человек с твердыми принципами и убеждениями».

Екатеринбург, Елена Сычева

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