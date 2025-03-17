У Первоуральска грузовик столкнулся с дорожным ограждением и перевернулся

движение транспорта частично ограничено на трассе Пермь – Екатеринбург в районе Первоуральска. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, на 321 км водитель автомобиля «Ситрак» в составе с полуприцепом «Колман» на скорости въехал в металлическое ограждение. Грузовик опрокинулся, а полипласт, который он вез, высыпался на дорогу. В результате ДТП люди не пострадали.

О устранения последствий ДТП движение транспорта осуществляется по одной полосе в каждом направлении. Автоинспекторы работают на месте происшествиям, проводят процессуальные действия, регулируют поток. «Призываем водителей учитывать сложные погодные и дорожные условия, которые установились в эти дни, выбирать скорость, исходя из состояния дорожного покрытия, видимости и метеоусловий», – добавили в пресс-службе областной ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube