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Понедельник, 17 марта 2025, 13:26 мск

Новости Екатеринбург

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Покупатель Lexus лишился машины, денег и заработал статью

В Екатеринбурге 26-летнего покупателя Lexus признали виновным в уголовном преступлении по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Он уклонился от таможенных платежей за иномарку, причем в особо крупном размере.

«В декабре 2023 года через международный пункт пропуска Адлер Краснодарской таможни из Абхазской Республики незаконно переместил в Россию Lexus. В таможенный орган он представил документы, содержащие недостоверные сведения о цели использования автомобиля. В результате чего бюджету РФ причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей в размере более 2,6 млн рублей», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В итоге машину конфисковали в пользу государства, а мужчине присудили штраф 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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