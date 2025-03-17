Врачи приняли роды у аспирантки из Нигерии (ФОТО)

Специалисты роддома ГКБ №14 Екатеринбурга приняли роды у гражданки Нигерии, 29-летней Титилопе Эстер Олореде. На свет появилась девочка весом 2880 граммов, которую назвали Дебора. Как сообщили в ДИПе, благодаря работе свердловских врачей непростые роды прошли успешно, мама и малышка чувствуют себя отлично.

Титилопе Эстер Олореде 29 лет, она учится в УрФУ на первом курсе аспирантуры. Чтобы обеспечить коммуникацию с женщиной во время родов, был приглашен переводчик, так как не весь персонал роддома владеет английским языком. Далее сотрудники больницы общались с молодой мамой при помощи онлайн-переводчика. Во время пребывания в роддоме Титилопе Эстер находилась в отдельной палате. «Мне очень понравилось в этой больнице: все радушные, готовы помочь. Я увидела Россию с разных сторон. Здесь очень холодный климат и очень тёплая дружба, а также высокий уровень медицинской помощи – это сильно отличается от моей страны», – рассказала Титилопе Эстер.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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