140 тысяч за права: экс-инспектору ГАИ грозит до 8 лет колонии за взятки

В Екатеринбурге бывший инспектор ГИБДД обвиняется в получении 140 тысяч за «сдачу» экзамена по вождению. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как отметили в региональной прокуратуре, мужчина предложил знакомым найти людей, желающих купить права. Через посредника он получил деньги от трех курсантов.

«В августе 2024 года инспектор создал при приеме практических экзаменов благоприятные условия для их сдачи, составил экзаменационные листы таким образом, что взяткодатели получили оценку «сдал». Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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